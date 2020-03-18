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للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

تحرير:إسراء سليمان ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
اسناك صحي
اسناك صحي
يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
للتشجيع على العمل من المنزل، توجد بعض من الخيارات الصحية للاسناك، التي يمكن ادراجها بنظامك الغذائي، وفيما يلي بعض منها: -الحمص غني بالألياف الغذائية الهامة والبروتين والمعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، ولا يحتوي على سعرات حرارية، وسيزيد من معدلات الشبع. -المكسرات تعزز من عملية الأيض، وغنية بالعناصر
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لتقوية الجهاز المناعي.. تناول أطعمة غنية بفيتامين C

أصبح فيروس كورونا بمثابة شبح لدى العديد من الأشخاص،، خاصة بعد تزايد عدد الإصابات والوفيات حول العالم بشكل ملحوظ، ما دفع الدول إلى إغلاق المدراس والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى منع التجمعات، ومطالبة الجميع المكوث بالبيت لأطول فترة ممكنة، للسيطرة على المرض.. ولقضاء فترة العزل المنزلي بشكل صحي، يحب تناول أطعمة غنية بفيتامين C، للتعزيز من فاعلية المناعة، لذا يفضل إدراج الجوافة والكيوي والفراولة والبرتقال بنظامك الغذائي، وبحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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عضلات قوية وعلاج الأرق| عصير التين صحي وغني بالمعادن

يعتبر عصير التين من المشروبات الصحية بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتايمنات-الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم-، إضافة إلى الحديد والفسفور والصوديوم وفيتامين C، وحمض الفوليك، وبجانب القيمة الغذائية العالية، يساعد في علاج الأرق، والتخلص من الإمساك، والوقاية من حصوات المثانة، وتقليل خطورة الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة لفقدان الوزن، فيعتبر عصير التين خيار مثالي بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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لو بتعاني من النحافة.. إليك 3 نصائح «هتجيب من الآخر»

نبحث دائمًا عن طرق فعالة لفقدان الوزن، والحفاظ على الصحة، والحصول على جسم مثالي ورشيق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص يعانون من النحافة، ويرغبون في الحصول على مزيد من الكيلو جرامات الصحية.. لا تشعر بالحيرة، فتوجد أساليب متعددة تساعدك في زيادة الوزن، بدون التعرض لآثار جانبية أو أمراض، منها تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة كزبدة الفول السوداني والمكسرات، ويمكنك أيضًا ممارسة بعض من التمارين، التي تساعدك في الوصول إلى وزن صحي، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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المكسرات طعام صحي.. ويساعد على فقدان الوزن

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