للاستمتاع بالعمل من المنزل.. تناول اسناك صحي

تحرير:إسراء سليمان ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

اسناك صحي

يعتبر العمل من المنزل أحد الآليات التي اتخدتها بعض من الشركات العالمية، للوقاية من فيروس الكورونا، للحفاظ على الأرواح، والتقليل من الاختلاط، لذا عند الشعور بالملل من البيئة غير المناسبة التي تعمل بها، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، للحفاظ على جسمك، وبالنسبة للطعام، فتوجد العديد من الخيارات الصحية، التي يمكن استخدامها كاسناك في هذه الفترة، على سبيل المثال المكسرات والشوفان والشوكولاتة الداكنة والحمص، وغيرها من الأمثلة الصحية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

للتشجيع على العمل من المنزل، توجد بعض من الخيارات الصحية للاسناك، التي يمكن ادراجها بنظامك الغذائي، وفيما يلي بعض منها: -الحمص غني بالألياف الغذائية الهامة والبروتين والمعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، ولا يحتوي على سعرات حرارية، وسيزيد من معدلات الشبع. -المكسرات تعزز من عملية الأيض، وغنية بالعناصر