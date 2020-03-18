طالبة مصرية و19 صينيا يخضعون للحجر الصحي في روسيا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، عن وضع طالبة مصرية و19 مواطنا صينيا في الحجر الصحي بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك: "وفقا للمعلومات الواردة اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا (التاسعة صباحا بتوقيت موسكو)، تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة في روسيا ويعيشون في منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون في مستوصف لعلاج مرض السل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت وزارة الصحة أنه يوجد في مركز الحجر الصحي 19 مواطنا من جمهورية الصين الشعبية وطالبة من مصر، موضحة أنه وفقا للإجراءات الوقائية تم استقبالهم في المطار من قبل موظفي الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، وقياس درجة الحرارة، والتأكد من أنها لم تتجاوز المعدل الطبيعي،