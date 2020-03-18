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بدون غسل ووداع.. تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا في إيطاليا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن رئيس الجمعية الإيطالية المصرية محمد العبد، عن وفاة المواطن المصري أحمد الفار، أول ضحية مصري بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو بإيطاليا. وقال على الصفحة الرسمية للجمعية في "فيسبوك"، إنه في ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أي بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب، مضيفا: "نسأل الله العظيم أن يحتسبه عنده من الشهداء".
وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250، حيث تشهد إيطاليا حالة من الاستنفار بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات. وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو
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فيروس- كورونا (12)

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 210.. وشفاء 28 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من المصابين، من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية، وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين بالقطاع الخاص لمواجهة كورونا

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الأربعاء، اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، للحد من انتشار فيروس كورونا.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لفرض حظر تجوال بالمحافظات

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا. مطالبا جميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة.نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

تعليق استخراج رخص قيادة وتسيير المركبات حتى 16 أبريل

قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى 16 أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظاً على صحة المواطنين.
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السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
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المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد. وكتب رئيس الوزراء، على حسابه على موقع "تويتر": "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من إيطاليا وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر". وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قرر إغلاق البلاد ومنع الدخول والخروج منها حتى الشهر القادم بعد إصابة 9 آلاف و172 شخصا بالفيروس ووفاة 463 آخرين.
جوزيبي-كونتي

«كونتي» يعلن عزل إيطاليا بالكامل خوفا من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل، وطالب "كونتي" المواطنين بالبقاء في منازلهم. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن". كما أبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية، وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد كله اعتبارًا من غد الثلاثاء، قائلا "الزموا بيوتكم".
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مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، بناء على القرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر. وطالبت مصر للطيران الركاب، بضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.
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