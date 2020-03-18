بدون غسل ووداع.. تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا في إيطاليا

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن رئيس الجمعية الإيطالية المصرية محمد العبد، عن وفاة المواطن المصري أحمد الفار، أول ضحية مصري بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو بإيطاليا. وقال على الصفحة الرسمية للجمعية في "فيسبوك"، إنه في ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أي بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب، مضيفا: "نسأل الله العظيم أن يحتسبه عنده من الشهداء".

وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250، حيث تشهد إيطاليا حالة من الاستنفار بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات. وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو