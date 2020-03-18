بدون غسل ووداع.. تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا في إيطاليا
١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن رئيس الجمعية الإيطالية المصرية محمد العبد، عن وفاة المواطن المصري أحمد الفار، أول ضحية مصري بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو بإيطاليا. وقال على الصفحة الرسمية للجمعية في "فيسبوك"، إنه في ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أي بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب، مضيفا: "نسأل الله العظيم أن يحتسبه عنده من الشهداء".
وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250، حيث تشهد إيطاليا حالة من الاستنفار بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو
وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250، حيث تشهد إيطاليا حالة من الاستنفار بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات.
وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو مجدي حسنين، أشار فيه إلى وفاة المواطن المصري أحمد الفار، في الثامنة من مساء أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ويعتبر أول مصري من ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا، بحسب هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة.
وقال الملحق العمالي، في تقريره، إن المواطن المصري دخل المستشفى منذ 12 يومًا، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية وأصيب بالفيروس في أثناء علاجه، موضحًا أنه من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويقيم بالقاهرة، ويعيش في بيرجامو بمدينة بجوار ميلانو، وهو ومتزوج من إيطالية ويعمل في صيانة الحاسب الآلي، كاشفاً أنه نادرًا ما يذهب إلى مصر.
وأضاف الملحق العمالي بميلانو، أنه تم التواصل مع الجالية المصرية لآداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الظهر مباشرة كل في منزله، حيث إن أي جثة لا تخرج من المستشفى، طالما أن الوفاه بسبب فيروس كورونا وتتم عملية الدفن بمعرفة الجهات المختصة بإيطاليا، دون وداع من الأهل أو الأقارب.