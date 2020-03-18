الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارظ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارظ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



درجات الحرارة المتوقعة غدا:



المدينة: العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 17 12

مطروح 16 11

سوهاج 23 10

قنا 24 12

أسوان 25 13



