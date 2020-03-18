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الزرفي بين رفض الحراك العراقي واعتراض تحالفات إيران

الزرفي تعهد بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية، معتبرا أن التكليف يضع على عاتقه مسؤولية تاريخية، كما تعهد كذلك بالعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٤ م
عدنان الزرفي
عدنان الزرفي
يبدو أن حال عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية لن يختلف كثيرا عن رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي الذي فشل في نيل ثقة البرلمان. تكليف الزرفي لم يمر عليه إلا ساعات قليلة، إلا أن ظروف تسميته والواقع السياسي العراقي لا يختلف كثيرا عن سابقه، فقد أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات أكتوبر، رفضها القاطع لما سمته مرشح أحزاب المحاصصة الطائفية المعروف لأهالي مدينة النجف بفساده وولائه لحزب الدعوة ومشاركته في دورتين انتخابيتين، مجددة المطالبة بحل البرلمان.
وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن عدم تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساما في تاريخ العراق. وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر، تقوم بتصريف الأعمال. استهانة بالحراك ذكرت اللجنة التنظيمية للتظاهرات، في بيان لها تعليقا على تكليف الزرفي،
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فيروس- كورونا (3)

الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
فيروس-كورونا (2)

إصابة ممرضة أردنية في مستشفى البشير بـ«كورونا»

كشف المدير العام لمستشفى البشير بالأردن الدكتور محمود زريقات، عن إصابة ممرضة في قسم «نسائية جراحة عظام سيدات» من ممرضات المستشفى، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد عودتها قبل 5 أيام من زيارة أمضتها في فلسطين، قائلا: إنه فور ظهور أعراض الإصابة عليها، تم أخذ مسحة منها جاءت إيجابية، وتم وضعها فى العزل الصحي وكذلك إغلاق قسم العظام. كما تم الحجر الصحي على جميع الموظفين والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين خالطتهم الممرضة المصابة لمدة 14 يوما.
الزرفي وصالح

الزرفي من الفرار من أبو غريب لقيادة الحكومة العراقية

بعد أكثر من شهرين على استقالة عادل عبد المهدي، تحت ضغط الشارع، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، في الوقت الذي يتمسك الحراك بمطالبه، وعلى رأسه تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جاء تكليف الزرفي بعد اجتماع عقد في قصر السلام حيث مقر إقامة الرئيس العراقي بحضور برهم صالح والمرشح عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، حيث تنتهي اليوم المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية.
فيروس- كورونا (13)

خوفا من كورونا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بالسودان

? أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني: «أن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا»، يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا. كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
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الزرفي وصالح

الزرفي من الفرار من أبو غريب لقيادة الحكومة العراقية

بعد أكثر من شهرين على استقالة عادل عبد المهدي، تحت ضغط الشارع، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، في الوقت الذي يتمسك الحراك بمطالبه، وعلى رأسه تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جاء تكليف الزرفي بعد اجتماع عقد في قصر السلام حيث مقر إقامة الرئيس العراقي بحضور برهم صالح والمرشح عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، حيث تنتهي اليوم المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية.
عادل عبد المهدي

هل يعود عبد المهدي إلى الحكومة العراقية من جديد؟

بعد أكثر من 3 أشهر من الفراغ الحكومي الذي تعيشه العراق منذ استقالة عادل عبد المهدي في نوفمبر الماضي، لم يتفق العراقيون حتى الآن على الشخصية التي يمكن أن تقود الدولة لتملء هذا الفراغ في غياب اتفاق بين الطبقة السياسية والشارع على اسم يرضي الطبقة السياسية والشارع في وقت واحد. وبدأت تلوح في الأفق بوادر تشير إلى احتمالية عودة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ،رغم مناداة معظم الأطراف السياسية في العراق بمرشح مستقل وهو المطلب ذاته الذي نادى به الحراك والمتظاهرون منذ أشهر.
كورونا

لمواجهة كورونا.. إغلاق دوائر حكومية في العراق

أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائر عراقية حتى الخميس المقبل، إذ قال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان في بيان تلقته قناة «السومرية نيوز»: «إن محافظ ميسان علي دواي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين».
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