القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة لمواجهة «كورونا»

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

وصلت القوات المسلحة مهامها في معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري. حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

وذلك ضمن مخطط لإجراء عمليات التطهير الوقائي لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.وقدم رئيس جامعة القاهرة الشكر والعرفان للقوات المسلحة على ما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى كافة المحن والأزمات بإعتبارها جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري، مؤكدا أن ما تقوم به القوات