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«واتساب» تتبرع وتطلق منصة معلومات حول «فيروس كورونا»

يقدم الموقع الذي أطلقته واتساب إرشادات ونصائح عامة وموارد للمستخدمين حول العالم كي يقللوا من انتشار الشائعات وإمدادهم بالمعلومات الصحية الدقيقة
تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م
واتساب
واتساب
أعلنت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتين لدعم معركة العالم ضد وباء فيروس "كورونا": الأولى إطلاق عالمي لمنصة معلومات فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منظمة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية التبرع بمليون دولار لشبكة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمعهد بوينتر، يتم إطلاق منصة معلومات فيروس كورونا اليوم على رابط whatsapp.com/coronavirus، ليقدم إرشادات ممكنة التطبيق للعاملين في مجالات الصحة، التعليم، قادة المجتمع، المؤسسات الأهلية، الحكومات المحلية، والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.
كذلك يقدم الموقع إرشادات ونصائح عامة وموارد للمستخدمين حول العالم كي يقللوا من انتشار الشائعات وإمدادهم بالمعلومات الصحية الدقيقة. وبينما يحتاج الناس إلى الابتعاد عن بعضهم البعض، سوف يواصل واتساب دوره كوسيلة تواصل بسيطة، آمنة، ويعتمد عليها. هذه التوصيات تقدم إرشادات سريعة عن كيفية استفادة مجموعات صغيرة
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هواتف-هواوي-الذكية

هواوي وريلمي ونوكيا وهونر يطرحون هواتف ذكية جديدة رغم كورونا

تحاول العديد من الشركات العالمية تخفيف آثار الشلل الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد Covid 19 للأسواق، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وتأتي في مقدمة تلك الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات التي ترتكز في الصين معقل انطلاق الفيروس، وبعد صمت استمر لبضعة أسابيع بدأت شركات صناعة الهواتف الذكية الكشف عن ما لديها من منتجات جديدة، خاصة التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا والاقتصادية، واليوم نستعرض أبرز ما كشفت عنه ركات مثل هواوي وريلمي ونوكيا وهونر، سواء من خلال هواتف ذكية أو منتجات ذكية كالإكسسوارات.
جوزيف وانج

هل تحتل realme مكانة Huawei في سوق الهواتف الذكية؟

يناير 2019 كان الموعد الرسمي لانطلاق هواتف Realme الذكية في السوق المصري، ما يعني أن فترة وجودها في مصر لم تتجاوز 15 شهرًا، لكنها خلال تلك الشهور استطاعت أن تحصل لنفسها على مكانة متقدمة جدًّا لم تستطع أي شركة في السوق المصري أن تحصل عليها في تلك الفترة، ومع هذه النتائج يبدو أن الشركة عازمة على مواصلة قطع المسافات الكبيرة في فترة وجيزة، فهي الآن بحسب التقارير الدولية تستحوذ على المرتبة الخامسة بين منتجي الهواتف الذكية في مصر، لكنها تسعى لأن تكون في المركز الثالث، فكيف يتم ذلك؟ هذا ما يكشف عنه جوزيف وانج رئيس شركة ريلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تيم-كوك-شركة-ابل

أبل تغلق جميع متاجرها حول العالم بسبب فيروس كورونا

قررت شركة أبل الأمريكية Apple إغلاق جميع متاجرها حول العالم خارج الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا، واعتماده كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية WHO، وذلك حتى يوم 27 مارس الجاري. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "لقد علمتنا الصين أن أكثر الطرق فاعلية لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا هي تقليل التجمعات السكانية، ولهذا السبب قررت أبل إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين حتى 27 مارس الجاري".
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فيسبوك

فيسبوك: إعلانات مجانية للصحة العالمية لمواجهة كورونا

تعهد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بأن شركته ستقدم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة في إيقاف تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وكتب زوكربيرج -عبر "فيسبوك"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الالكتروني أن شركته "تركز على ضمان حصول الجميع على معلومات دقيقة و موثوقة "، وذلك وسط وجود مخاوف من تزايد الأوضاع سوءا مع تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.
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