«واتساب» تتبرع وتطلق منصة معلومات حول «فيروس كورونا»

يقدم الموقع الذي أطلقته واتساب إرشادات ونصائح عامة وموارد للمستخدمين حول العالم كي يقللوا من انتشار الشائعات وإمدادهم بالمعلومات الصحية الدقيقة

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م

أعلنت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتين لدعم معركة العالم ضد وباء فيروس "كورونا": الأولى إطلاق عالمي لمنصة معلومات فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منظمة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية التبرع بمليون دولار لشبكة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمعهد بوينتر، يتم إطلاق منصة معلومات فيروس كورونا اليوم على رابط whatsapp.com/coronavirus، ليقدم إرشادات ممكنة التطبيق للعاملين في مجالات الصحة، التعليم، قادة المجتمع، المؤسسات الأهلية، الحكومات المحلية، والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.

كذلك يقدم الموقع إرشادات ونصائح عامة وموارد للمستخدمين حول العالم كي يقللوا من انتشار الشائعات وإمدادهم بالمعلومات الصحية الدقيقة. وبينما يحتاج الناس إلى الابتعاد عن بعضهم البعض، سوف يواصل واتساب دوره كوسيلة تواصل بسيطة، آمنة، ويعتمد عليها. هذه التوصيات تقدم إرشادات سريعة عن كيفية استفادة مجموعات صغيرة

كذلك يقدم الموقع إرشادات ونصائح عامة وموارد للمستخدمين حول العالم كي يقللوا من انتشار الشائعات وإمدادهم بالمعلومات الصحية الدقيقة.



وبينما يحتاج الناس إلى الابتعاد عن بعضهم البعض، سوف يواصل واتساب دوره كوسيلة تواصل بسيطة، آمنة، ويعتمد عليها.

هذه التوصيات تقدم إرشادات سريعة عن كيفية استفادة مجموعات صغيرة من خصائص واتساب، وسوف يتم توزيعها من قبل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمسئولين عن تنسيق الجهود المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل واتساب مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتوفير مراكز اتصالات واستعلامات نصية للمواطنين من كافة أنحاء العالم يمكنهم التواصل معها بشكل مباشر، هذه المراكز ستقدم معلومات قيمة ويعتمد عليها وسيتم إدراجها على منصة واتساب لمعلومات فيروس كورونا.



حتى الآن، عملت واتساب مع مجموعة من وزارات الصحة والمنظمات غير الهادفة للربح لتوفير المعلومات للمستخدمين عبر رسائل نصية في عدة دول، وبينما تتواصل هذه الجهود، سوف يتم تحديث المنصة بأحدث المصادر.



وسوف تدعم منحة واتساب لشبكة تقصي الحقائق الدولية إجراءات التحقق من صحة المعلومات والبيانات في إطار حلف #CoronaVirusFacts، والذي يضم أكثر من 100 منظمة محلية في 45 دولة على الأقل.

وخلال العام الماضي، عملت واتساب على ضم أكثر من 12 منظمة متخصصة في التحقق من صحة البيانات إلى تطبيق واتساب مباشرة كي يتمكنوا من حشد البيانات والإبلاغ عن الشائعات التي يمكن تداولها عبر عدد من خدمات الرسائل النصية مثل واتساب أو الرسائل النصية القصيرة.

سوف تدعم هذه المنحة التدريب على استخدام الخصائص المتقدمة WhatsApp Business، بما في ذلك WhatsApp Business API. التوسع في ضم هذه المؤسسات التي تتحقق من المعلومات والحاصلة على إجازة من شبكة تقصي الحقائق الدولية سوف يساعد على ضمان زيادة الوعي في المجتمعات المحلية والاستجابة للشائعات المغرضة.



وقال ويل كاثكارت رئيس شركة واتساب: "نحن نعلم أن مستخدمينا يلجئون لواتساب أكثر من أي وقت مضى في هذه الظروف العصيبة، سواء كان ذلك للتواصل مع الأصدقاء أو الأحباء، بين الأطباء والمرضى، أو المدرسين والطلاب. نريد أن نقدم وسيلة بسيطة يمكنها مساعدة الناس في مثل هذا الوقت."



وأضاف كاثكارت: "نحن أيضا سعداء بشراكتنا مع معهد بوينتر للمساعدة في زيادة أعداد منظمات التحقق على واتساب وكي ندعم عملهم في دحض الشائعات الذي ينقذ حياة البشر. كذلك سوف نواصل العمل مباشرة مع وزارات الصحة حول العالم كي تقوم بنشر التحديثات المستمرة عبر واتساب مباشرةً."



فيما أكد بيبرس أورسيك رئيس شبكة تقصي الحقائق الدولية: "هذا التبرع الذي أتى في وقته من واتساب سوف يدعم عمليات التحقق من المعلومات التي ينشرها حلف #CoronaVirusFacts للوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين، وبالتبعية مساعدة الناس على التفرقة بين الحقائق والمعلومات الوهمية في ظل هذا الفيضان الهائل من المعلومات والذي أسمته منظمة الصحة العالمية بالوباء المعلوماتي".



وتابع أورسيك: "شبكة تقصي الحقائق الدولية تتطلع قدما لاكتشاف طرق يمكنها من خلالها تفهم انتشار الشائعات الصحية على واتساب في صور مختلفة، وأن تبتكر أدوات متوفرة للمتحققين كي يتتبعوا ويكذبوا هذه المعلومات الخاطئة على واتساب."