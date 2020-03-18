رأي

مقالات

كاريكاتير

ساعات مع حديث الروح (1-2)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م
محمد إقبال
محمد إقبال
(1) تجاوز الإطار القطري ليصبح مفكرًا إسلاميًّا له شأن عظيم، واتخذ من الشعر سبيلا لتأكيد رؤيته، وتثبيت أطروحاته، ونشر رسالته حتى علا شأنه وصار رمزًا من رموز النهضة الإسلامية المعاصرة، في وقت كان الصوت الغربي أقوى، وكان المد الاستعماري في عنفوانه، وكان المفكر الباكستاني «محمد إقبال» يشكل موجة إسلامية تكسرت عليها شلالات ذلك الطوفان المتوحش، وفي منظومة ودعوة الإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني لإعداد المجتمع الإسلامي المعاصر بغض النظر عن المنهج الثوري أو المنهج الإصلاحي، وهل يبدأ من القمة أم من القاعدة؟
حمل محمد إقبال الفيلسوف والمصلح والشاعر دعوة قيام دولة باكستان، وكان يحلم بإقامة دولة إسلامية تكون بمثابة «المعمل الذي يثبت فيه الإسلام صلاحيته لتكوين المجتمع الصالح وتنظيم الحياة الاجتماعية، وحل المشكلات الاقتصادية، وتوجيه المدنية توجيها صالحًا، والتطبيق بين العقيدة، والعمل والروح والمادة، والفرد
اقرأ المزيد
عملية-جراحية

قصة قلب لا تريد شرايينه أن تهدأ!

نبضة «1»
كبار-السن

وهَنَ العظمُ منهم واشتعلتْ رؤوسهم شيبًا

نعم.. وهن العظم منهم واشتعل الرأس شيبا.. إنهم كبار السن.. الأب والأم والجد والجدة وسواهم من ذوي القرابة والقربى.. يشغلني البحث عن أشواقهم وعذوبتهم وعذاباتهم فيما تبقى لهم من العمر.. كثيرا ما يأنس القلب معهم ليستقطر رحيق تجاربهم.. ويستدعي من رؤاهم ما يعين.. ومن جدلياتهم مع الأيام الخالية ما يضيء اللحظة الراهنة في حياة الأجيال الجديدة المتحركة على الساحة لا سيما الشباب.. والسياق يستحضر الحكمة البالغة والبليغة «أواه لو عرف الشباب.. وآه لو قدر المشيب» كبار السن هم كبار المقام.. عركوا الحياة وغالبوها.. هزمتهم وهزموها.. أتعبتهم وأتعبوها.. تبادلوا معها الحوار.. وجادلوها بشكل أو بآخر..
مقال-أسامة-خليل

أسامة خليل يكتب: فضيحة السوبر تكشف لماذا تكره الدولة العميقة الزمالك؟ وتعشق الأهلى

لم أفهم معنى مصطلح «الدولة العميقة» الذي ظل الإعلام يتداوله طوال السنوات العشر الأخيرة التي أعقبت ثورة يناير حتى تجسد أمامي، وظهر بوجهه القبيح، وتحدث إلينا في الإعلام، وفرض نفسه متجاوزًا حقائق وثوابت وإنجازات ترفع صاحبها إلى السحاب، وتضعه في مصاف الأبطال الخارقين أو على أقل تقدير الأبطال، مجرد أبطال. فمصر -أو بالأدق الدولة العميقة- التي عاشت سنوات طويلة على أن هناك بطلا وحيدًا لا يجرؤ أحد على منافسته، ويعذب ويسحق ويشهر بأي مسئول أو إعلامي أو صحفي ينتقده أو يلقي كلمة تفتح ثقبًا في جدار الحماية الذي تصونه وتذود عنه في الحق والباطل، فهو يفعل ولا يفعل به، يضرب ولا يضرب، يهين ولا يهان، يرتكب الخطأ؛ فيصير هو القاعدة، يفوز ببطولة؛ فتقام له الأفراح والليالي الملاح، بينما يحقق غيره نفس ما يحققه؛ فتتحول مصر إلى مأتم وجنازة للندب ولطم الخدود على خسارة البطل.
جثة (5)

يا من طوعت لك نفسك قتل أخيك..

لماذا لا يزال ابنا آدم -الرمزان الأوليان- يتقاتلان؟!.. يحقد أحدهما على الآخر الذي طوعت له نفسه قتل أخيه، هذا الذي لم يبسط له يده ليقتله، خشية أن يكون من الظالمين، وخوفا من رب العالمين؟
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]