تعليق استخراج رخص قيادة وتسيير المركبات حتى 16 أبريل

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى 16 أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظاً على صحة المواطنين.

وتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ، على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونا، من خلال منافذ الدفع الإلكترونى (فورى) أو من خلال أحد مكاتب البريد.وارتفع عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الثلاثاء، إلى