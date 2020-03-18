بعد وقف التراخيص.. تعرف على وسائل تجديد رخصة سياراتك

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م

البريد

قررت وزارة الداخلية، وقف استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020 فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا من خلال منافذ الدفع الإلكترونى. وبعد قرار تعليق التراخيص بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، يتساءل البعض ممن انتهت مدة تراخيص سياراتهم عن الإجراءات المتبعة، حتى