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بعد وقف التراخيص.. تعرف على وسائل تجديد رخصة سياراتك

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م
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قررت وزارة الداخلية، وقف استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020 فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا من خلال منافذ الدفع الإلكترونى. وبعد قرار تعليق التراخيص بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، يتساءل البعض ممن انتهت مدة تراخيص سياراتهم عن الإجراءات المتبعة، حتى
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شركات-الموبايلات

بسبب كورونا.. ماذا قدمت شركات المحمول لعملائها بمصر؟

شركات المحمول في السوق المصري اجتمعوا مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت منذ أيام للوقوف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بحث وسائل المساعدة والمزايا المجانية التي ستقدمها الشركات للعملاء، وأعلنت الوزارة حينها تقديم 200 مليون جنيه دعما لتمويل باقات إنترنت أرضي مجانية للعملاء، بالفعل استقبل جميع المشتركين باقات مجانية وصلت إلى 50 جيجا على مدار شهر، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الأكبر على مشتركي الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يناير دون أي غرامات إضافية على العملاء.

الضرائب: إلغاء رسوم الإقرارات الإلكترونية للأفراد

قالت مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وافق على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط، هذا العام، تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام. وأضافت المصلحة، أن هذا القرار يأتي في ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرقابة المالية تسمح بتلقي أوامر البورصة بالبريد الإلكتروني

صدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون منصوصا على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كل الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 685

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 5 جنيهات، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولارات.
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