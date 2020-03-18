رياضة

فيفا يدرس تعديل لوائح الانتقالات ويعتمد موعد اليورو

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م
الفيفا
الفيفا
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، المواعيد الجديدة لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا، بعد أن أجل اليويفا واتحاد أمريكا الجنوبية البطولتين لمدة عام. وقال الفيفا، في بيان على موقعه الرسمي: "اجتمع مجلس الاتحاد برئاسة جياني إنفانتينو عبر مكالمة جماعية، اليوم، لمعالجة الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب فيروس كورونا". وأضاف البيان أن الفيفا قرر بالإجماع إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي اليورو وكوبا أمريكا من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021 في الأجندة الدولية، بالإضافة إلى البت لاحقًا في إعادة جدولة كأس العالم للأندية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مجموعة عمل قارية لمراقبة الوضع والعمل معًا على معالجة عواقب هذا الوباء العالمي.وستعمل المجموعة على ضمان إيجاد حلول عالمية مناسبة للمسابقات على جميع المستويات، مع مراعاة احتياجات جميع أصحاب المصالح، والحفاظ دائمًا على صحة جميع المشاركين كأولوية.وأوضح أنه سيتم تقييم
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الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا وكأس أفريقيا للمحليين

في تطور سريع للأحداث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز،وعقد "يويفا" اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها. وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021".
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الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا وكأس أفريقيا للمحليين

في تطور سريع للأحداث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز،وعقد "يويفا" اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها. وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021".
نيمار‎ (1)

برشلونة يستبعد استخدام لوائح الفيفا لعودة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن البرسا حاول خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التي كان ينوي اتباعها في الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة.
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