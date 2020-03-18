هواوي وريلمي ونوكيا وهونر يطرحون هواتف ذكية جديدة رغم كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م

تحاول العديد من الشركات العالمية تخفيف آثار الشلل الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد Covid 19 للأسواق، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وتأتي في مقدمة تلك الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات التي ترتكز في الصين معقل انطلاق الفيروس، وبعد صمت استمر لبضعة أسابيع بدأت شركات صناعة الهواتف الذكية الكشف عن ما لديها من منتجات جديدة، خاصة التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا والاقتصادية، واليوم نستعرض أبرز ما كشفت عنه ركات مثل هواوي وريلمي ونوكيا وهونر، سواء من خلال هواتف ذكية أو منتجات ذكية كالإكسسوارات.

سامسونج: المبيعات ستنخفض بسبب كورونا وتقول سامسونج إلكترونيكس إن وباء كورونا المستجد سيضر بمبيعات الهواتف الذكية والإلكترونيات للأفراد هذا العام، وقال الرئيس التنفيذي كيم كي نام إن فيروس كورونا والخلاف التجاري الأمريكي الصيني يلقيان بظلالهما على توقعات عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي الذي تتنافس هواتفه

سامسونج: المبيعات ستنخفض بسبب كورونا

وتقول سامسونج إلكترونيكس إن وباء كورونا المستجد سيضر بمبيعات الهواتف الذكية والإلكترونيات للأفراد هذا العام، وقال الرئيس التنفيذي كيم كي نام إن فيروس كورونا والخلاف التجاري الأمريكي الصيني يلقيان بظلالهما على توقعات عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي الذي تتنافس هواتفه من طراز جلاكسي مع هواتف آيفون لأبل للهيمنة على السوق.

هواوي تطرح Nova 7i

اليوم أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك Huawei عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الجديد “هواوي نوفا 7آي” Huawei Nova 7i، ويعد ثاني هاتف تقدمه هواوي للسوق المصري يعتمد على منصة خدمات وتطبيقات منصة هواوي المحمولة Huawei Mobile Services (HMS) بشكل كامل، والتي تقدم تجربة حياتية رقمية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي AI، لتكون أكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين.

ويعتبر الهاتف واحدًا من أهم الفئات لدى هواوي، حيث يمزج بين الفئة المتوسطة والفئة العليا من حيث الإمكانات والشكل، وبسعر تنافسي، وهو ما يؤهله ليكون الاختيار المناسب للكثير من المستهلكين.

يأتي هواوي Nova 7i بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرتان بدقة 2 ميجابيكسل.

كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل وهي عدسة واسعة F/2.0‏ لتنتج صورا سيلفي عالية الجودة والوضوح.

ويتميز هاتف هواوي Nova 7i برقاقة معالج Kirin 810 المتطورة من هواوي المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتي معالجة عصبية لتوفر أداء فائقا وكفاءة منقطعة النظير بالنسبة لفئة الهواتف فوق المتوسطة.

أقل من 3 آلاف جنيه ريلمي تطرح هاتفين

وحددت ريلمي Realme يوم الاثنين المقبل، الموافق 23 مارس، موعدا لكشف النقاب عن أحدث هواتفها الذكية Realme C3 و"ريلمي 6آي" Realme 6i.



ويصدر هاتف "ريلمي سي3"، بأقل من 2,500 جنيها مصريا، مع معالج ميدياتك هليو G70 لأول مرة في العالم، جنبا إلى جنب مع هاتف "ريلمي 6آي" Realme 6i، والذي يقدم أول معالج ميدياتك هليو G80 في العالم، ويعتبر هاتف "ريلمي 6آي" الخيار الأفضل في فئة الهواتف تحت 3 آلاف جنيه.



ووفقًا لمعايير Antutu، حصل معالج Helio G70 على 39226 نقطة لوحدة معالجة الرسومات، و72188 نقطة لوحدة المعالجة المركزية و195129 نقطة لـSOC.



أما عن مواصفات هاتف “ريلمي سي 3” realme C3، فهو يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية AI، بالإضافة إلى بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير مع شاشة HD+ Mini-drop Fullscreen عالية الدقة بحجم 6.5 بوصة، أما عن أداء الهاتف، فيأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G70

فيما أعلنت هونر طرح هاتف 9x pro الذي يعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النواة الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر، ليوفّر الأداء القوي والقدرات الفائقة وليخفّض استهلاك الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعي، ويأتي بشاشة العرض الكاملة التي تضم بداخلها كاميرا أمامية تخرج للأعلى عند تشغيلها، وكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بخاصية التصوير التصوير الليلي الفائقة.

هونر تطرح هاتف وساعتين

ويتضمن الهاتف الجديد التحديثات المهمة من إصدار HONOR 9X الذي أطلق مسبقاً ضمن نفس السلسلة، وسيجد العملاء في الهاتف قدرات المعالجة الفائقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وإمكانات اللعب المطورة والشاشة الأكبر والقوة الإضافية في البطارية.



ويتمتع العملاء بتجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشة العرض الكاملة التي تُشكّل 92% مقارنة بالحجم الكلي لهيكل الهاتف، وكاميرا أمامية تخرج للأعلى بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر البصمة الجانبي.



وقامت شركة هونر بإطلاق الساعة الذكية Magic watch2 بنسختين، حيث تأتي الساعة بشاشة 46 و42 ايضا بألوان متعددة، حيث تتميز الساعة ذات المقاس الكبير بتصميم كلاسيكي، وتتميز الساعة الصغيرة بتصميم أكثر مناسبة للمرأة، كما يعد أهم مزاياها خاصيه الشحن التي تستمر لمده 14 يومًا.

نوكيا تكِشف عن أول هواتف يدعم الجيل الخامس

من لندن، تكشف ركة HMD النقاب عن أول هاتف ذكي من نوكيا Nokia يعمل بتقنية الجيل لخامس 5G، ولكن إلى جانب ذلك، ستعلن الشركة الفنلندية أيضًا عن Nokia 1.3 التي ظهرت عنه بعض التسريبات مؤخرا على الإنترنت.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سربت نسخة صحفية من هاتف Nokia 1.3، والتى تحتوي على رمز الموديل TA-1207، وتم تسريب هذه الصور من قبل المسرب الشهير Evan Blass والمعروف باسم الشهرة evleaks حيث ظهر الهاتف الذكي بلون الفحم، ويكشف تصميمه عن بعض المواصفات.