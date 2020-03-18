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هواوي وريلمي ونوكيا وهونر يطرحون هواتف ذكية جديدة رغم كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م
هواتف
هواتف
تحاول العديد من الشركات العالمية تخفيف آثار الشلل الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد Covid 19 للأسواق، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وتأتي في مقدمة تلك الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات التي ترتكز في الصين معقل انطلاق الفيروس، وبعد صمت استمر لبضعة أسابيع بدأت شركات صناعة الهواتف الذكية الكشف عن ما لديها من منتجات جديدة، خاصة التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا والاقتصادية، واليوم نستعرض أبرز ما كشفت عنه ركات مثل هواوي وريلمي ونوكيا وهونر، سواء من خلال هواتف ذكية أو منتجات ذكية كالإكسسوارات.
سامسونج: المبيعات ستنخفض بسبب كورونا وتقول سامسونج إلكترونيكس إن وباء كورونا المستجد سيضر بمبيعات الهواتف الذكية والإلكترونيات للأفراد هذا العام، وقال الرئيس التنفيذي كيم كي نام إن فيروس كورونا والخلاف التجاري الأمريكي الصيني يلقيان بظلالهما على توقعات عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي الذي تتنافس هواتفه
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«واتساب» تتبرع وتطلق منصة معلومات حول «فيروس كورونا»

أعلنت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتين لدعم معركة العالم ضد وباء فيروس "كورونا": الأولى إطلاق عالمي لمنصة معلومات فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منظمة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية التبرع بمليون دولار لشبكة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمعهد بوينتر، يتم إطلاق منصة معلومات فيروس كورونا اليوم على رابط whatsapp.com/coronavirus، ليقدم إرشادات ممكنة التطبيق للعاملين في مجالات الصحة، التعليم، قادة المجتمع، المؤسسات الأهلية، الحكومات المحلية، والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.
جوزيف وانج

هل تحتل realme مكانة Huawei في سوق الهواتف الذكية؟

يناير 2019 كان الموعد الرسمي لانطلاق هواتف Realme الذكية في السوق المصري، ما يعني أن فترة وجودها في مصر لم تتجاوز 15 شهرًا، لكنها خلال تلك الشهور استطاعت أن تحصل لنفسها على مكانة متقدمة جدًّا لم تستطع أي شركة في السوق المصري أن تحصل عليها في تلك الفترة، ومع هذه النتائج يبدو أن الشركة عازمة على مواصلة قطع المسافات الكبيرة في فترة وجيزة، فهي الآن بحسب التقارير الدولية تستحوذ على المرتبة الخامسة بين منتجي الهواتف الذكية في مصر، لكنها تسعى لأن تكون في المركز الثالث، فكيف يتم ذلك؟ هذا ما يكشف عنه جوزيف وانج رئيس شركة ريلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تيم-كوك-شركة-ابل

أبل تغلق جميع متاجرها حول العالم بسبب فيروس كورونا

قررت شركة أبل الأمريكية Apple إغلاق جميع متاجرها حول العالم خارج الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا، واعتماده كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية WHO، وذلك حتى يوم 27 مارس الجاري. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "لقد علمتنا الصين أن أكثر الطرق فاعلية لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا هي تقليل التجمعات السكانية، ولهذا السبب قررت أبل إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين حتى 27 مارس الجاري".
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