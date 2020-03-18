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الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 210.. وشفاء 28 حالة

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ م
كورونا - أرشيفية
كورونا - أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من المصابين، من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية، وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأشار مجاهد إلى تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12 مصريًّا، جميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وقال متحدث الصحة إن جميع الحالات
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين بالقطاع الخاص لمواجهة كورونا

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الأربعاء، اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، للحد من انتشار فيروس كورونا.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لفرض حظر تجوال بالمحافظات

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا. مطالبا جميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة.نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

تعليق استخراج رخص قيادة وتسيير المركبات حتى 16 أبريل

قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى 16 أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظاً على صحة المواطنين.
جامعة-القاهرة

القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة لمواجهة «كورونا»

وصلت القوات المسلحة مهامها في معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري. حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.
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التحرير

تعقيم وعمل من المنزل.. «التحرير» تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

في خطوة احترازية جديدة للحفاظ على سلامة العاملين، وتنفيذًا لعدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بادرت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع، بتعقيم وتطهير مقر الجريدة في شارع سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ومنحت جميع العاملين راحة، مع استمرار العمل من المنزل بالنسبة للصحفيين والمحررين، حرصًا على تأدية رسالتهم، وتزويد المواطنين بآخر المستجدات محليًّا وعالميًّا من خلال الخدمات الإخبارية المقدمة من المؤسسة.
فيروس- كورونا (16)

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد: 33 إصابة جديدة بكورونا على باخرة الأقصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إعادة تحليل الحالات التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، أثبتت سلبية تحاليل 11 شخصا، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، إضافة إلى 33 حالة جديدة تأكد إصابتهم بكورونا، مشيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المركب كان على متنها 171 شخصا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريا، وأن هناك 19 أجنبيا حاملين للفيروس، موضحة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.
هالة- زايد

2166 مشتبها و15 مصابا.. الصحة تقدم كشف حساب كورونا في 66 يوما

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإنفلونزا في مصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، عدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها، موضحة أن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم اكتشافها اليوم، حاملة للفيروس، بدون أى أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل.
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