بسبب كورونا.. ماذا قدمت شركات المحمول لعملائها بمصر؟
تسعى غالبية الشركات العاملة في مصر للتعبير عن تضامنها مع الشعب المصري في محاربته لفيروس كورونا المستجد، ويظل قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الحيوية المساهمة في ذلك
تحرير:أحمد البرماوي
١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م
شركات المحمول
شركات المحمول في السوق المصري اجتمعوا مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت منذ أيام للوقوف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بحث وسائل المساعدة والمزايا المجانية التي ستقدمها الشركات للعملاء، وأعلنت الوزارة حينها تقديم 200 مليون جنيه دعما لتمويل باقات إنترنت أرضي مجانية للعملاء، بالفعل استقبل جميع المشتركين باقات مجانية وصلت إلى 50 جيجا على مدار شهر، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الأكبر على مشتركي الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يناير دون أي غرامات إضافية على العملاء.
وأعلنت المصرية زيادة مجانية لسعات الاستهلاك لباقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وقدمت خدمة التصفح لـ"بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب، وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد، وتيسيرا على
وأعلنت المصرية زيادة مجانية لسعات الاستهلاك لباقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وقدمت خدمة التصفح لـ"بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب، وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد، وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الشركة لدعم جهود الدولة في مواجهة "كورونا"، وأن الشركة تستهدف من هذا القرار تخفيف الأعباء على السادة العملاء، وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، مشيرًا إلى أن السداد الإلكتروني متاح عبر موقع الشركة لمن يرغب في السداد.
في نفس السياق، خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات مقدمي خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ كل التدابير الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين مع ضمان استمرارية العمل.
من جانبها، قالت فودافون مصر إنها نفذت بالفعل عددا من الحملات والبرامج التوعوية والوقائية في جميع إداراتها وفروعها المنتشرة في مختلف المناطق، وذلك للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء، إلى جانب الحد من انتشار المرض التزاماً بتعليمات وزارة الصحة.
كما قامت الشركة بعمليات النظافة والتطهير الدائم للفروع والمقرات، إلى جانب توفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين والعملاء، بالإضافة إلى تنظيم عمليات دخول وخروج العملاء فى منافذ البيع بطريقة مختلفة، وجعل وقت الانتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بزيادة سعة الإنترنت المنزلي لكل العملاء بنسبة 20%، وإتاحة الدخول على المواقع والمنصات التعليمية مجانا طبقا لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاءت المواقع والمنصات التعليمية المجانية كالتالي:
discoveryeducation.ekb.eg
ekb.eg
moe.gov.eg
moe.edu.eg
emis.gov.eg
emis.edu.eg
assessment.ekb.eg
marking.ekb.eg
وقال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر إن الشركة تتابع بصفة دورية مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات والتنسيق لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على اجتياز الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف فرومان أنه تم إطلاق حملة على منصات فودافون للتواصل الاجتماعي تحت شعار "خليك فى أمان وإحنا نقربلك"، تحث فيها فودافون عملاءها على استخدام تطبيق فودافون وخدمات فودافون كاش لتحويل الأموال وكل الخدمات التى تساعد العميل على تنفيذ طلباته دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وبجانب الباقات المجانية التي تقدمها لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات، ابتكرت شركة اورنج مصر فكرة جديدة على السوق المصري، حيث كتبت بجوار كلمة اورنج التي تظهر على هواتف عملائها بكلمة STAY SAFE، رسالة تضامنية لتوعية العملاء؛ لأن يكونو بأمان بعيدًا عن أي مصادر قد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
فيما أكدت شركة اتصالات أنها قامت برفع سعات مشتركي الإنترنت الأرضي لديها بباقات إضافية مساهمة في دعم عملية التعلم عن بعد خلال الفترة الحالية.