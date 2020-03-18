بسبب كورونا.. ماذا قدمت شركات المحمول لعملائها بمصر؟

تسعى غالبية الشركات العاملة في مصر للتعبير عن تضامنها مع الشعب المصري في محاربته لفيروس كورونا المستجد، ويظل قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الحيوية المساهمة في ذلك

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م

شركات المحمول

شركات المحمول في السوق المصري اجتمعوا مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت منذ أيام للوقوف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك بحث وسائل المساعدة والمزايا المجانية التي ستقدمها الشركات للعملاء، وأعلنت الوزارة حينها تقديم 200 مليون جنيه دعما لتمويل باقات إنترنت أرضي مجانية للعملاء، بالفعل استقبل جميع المشتركين باقات مجانية وصلت إلى 50 جيجا على مدار شهر، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الأكبر على مشتركي الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يناير دون أي غرامات إضافية على العملاء.

وأعلنت المصرية زيادة مجانية لسعات الاستهلاك لباقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وقدمت خدمة التصفح لـ"بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب، وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد، وتيسيرا على