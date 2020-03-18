ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل إسرائيل بنسبة 40% خلال 24 ساعة

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ م

كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالة، موضحة أنه قفز خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ كان عدد الإصابات حتى صباح أمس الثلاثء 304 حالات، متوقعة زيادات أكبر في الأعداد مع تنفيذ علميات الفحص الجماعي.

واتخذت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، حزمة قرارات وإجراءات، لمكافحة انتشار كورونا،، والتقليل من مخاطره.وأشار نتنياهو، إلى أن الإجراءات شملت حجرا صحيا على المصابين بالفيروس المستجد، وزيادة عدد الفحوص إلى 3 آلاف في اليوم، وتعزيز قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بكورونا عبر