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ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل إسرائيل بنسبة 40% خلال 24 ساعة

١٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالة، موضحة أنه قفز خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ كان عدد الإصابات حتى صباح أمس الثلاثء 304 حالات، متوقعة زيادات أكبر في الأعداد مع تنفيذ علميات الفحص الجماعي.
واتخذت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، حزمة قرارات وإجراءات، لمكافحة انتشار كورونا،، والتقليل من مخاطره.وأشار نتنياهو، إلى أن الإجراءات شملت حجرا صحيا على المصابين بالفيروس المستجد، وزيادة عدد الفحوص إلى 3 آلاف في اليوم، وتعزيز قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بكورونا عبر
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فيروس- كورونا (8)

«العمل عن بعد» شعار المرحلة الحالية لمواجهة «كورونا»

أصبح "العمل عن بعد بقدر الإمكان أو خليك في بيتك" هو شعار المرحلة الحالية سواء على مستوى المؤسسات المحلية أو المؤسسات الدولية، بعد أن شل وباء "كورونا" المتفشي العمل في تلك المؤسسات. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، مؤكدة أنه انتشر بشكل أكبر مما كان في الصين، خاصة أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل في الصين. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا، كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.
فيروس-كورونا (3)

كورونا: تعطيل الدراسة بروسيا وارتفاع البطالة بأمريكا

قال وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من يوم 23 مارس الجاري وحتى يوم 12 أبريل المقبل، مع توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب، فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا).
صندوق-النقد-الدولي

«النقد الدولي» يرفض إقراض فنزويلا لمكافحة كورونا

رفض صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة الفنزويلية بمنحها قرضا قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، دوليا. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم: "للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب حيث أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي".
فيروس-كورونا (2)

سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس. يذكر أن أحدث إحصائية حول الفيروس في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء، تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 شخصا وتعافي 5 آلاف و389 آخرين، ووفاة 988 شخصا.
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فيروس- كورونا (12)

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 210.. وشفاء 28 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من المصابين، من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية، وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
فيروس- كورونا (16)

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
فيروس- كورونا (13)

خوفا من كورونا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بالسودان

? أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني: «أن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا»، يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا. كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
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