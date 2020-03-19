اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى أن يكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية، بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارظ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا