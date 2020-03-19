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اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى أن يكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية، بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارظ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا 
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
مجلس-النواب (3)

القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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طقس-معتدل

اليوم.. طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

غدا.. طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، على مناطق القاهرة والوجه البحري وسواحل البلاد الشمالية الغربية، حيث يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط معتدل للرياح بينما يظل التحذير من الشبورة المائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك شبورة كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتنتشر الشبورة صباحا كما تظهر الشوائب العالقة نهارا على بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشمالية والشرقية ووسط سيناء وتكون الرياح معتدلة، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (1)

الأرصاد: غدا الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتنتشر الشبورة صباحا كما تظهر الشوائب العالقة نهارا على بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشمالية والشرقية ووسط سيناء وتكون الرياح معتدلة، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وتنتشر الشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
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