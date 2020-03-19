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كورونا:لندن تغلق 40 محطة مترو وأمريكا تعلق التأشيرات

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات البريطانية تقليص حركة المواصلات في العاصمة لندن كإجراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا. وقالت إدارة المواصلات في لندن، أمس الأربعاء، إنها قررت إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بلندن حتى إشعار آخر، وتعليق عمل عدد من الحافلات العامة، وأوضحت أن هذا القرار هو إجراء احترازي للتصدي لانتشار كورونا، وكذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد مستخدمي وسائل النقل العامة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين الماضي، إلى العمل من المنازل، وتجنب التنقل والامتناع عن حضور المناسبات وزيارة المطاعم والنوادي.
وأيضا، أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، منعا غير مسبوق لغير المقيمين من دخول البلاد، في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة، لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "سيفرض حظر سفر على غير المقيمين، والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: لا تستخدموا أيبوبروفين لعلاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الخميس، للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير، أنها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أي اليبوبروفين لعلاج الحمى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما إذا كان اليبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الشخاص، مؤكدة أنها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الأمر، كما أنها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود أية آثار سلبية للأيبوبروفين تتجاوز الآثار الجانبية المعروفة المعتادة التي تحد من استخدامه لدى البعض.
فيروس- كورونا (2)

ألمانيا تسجل 2801 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد. وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10 آلاف و999 حالة، حالة بينما توفي 20 شخصا.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت موريشيوس، اليوم الخميس، تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت حكومة موريشيوس، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن المصابين هم 3 مواطنين، 21 عاما، و25 عاما و59 عاما، عادوا مؤخرا للجزيرة، وقد ثبت إصابة الثلاثة بالفيروس، على الرغم من أنه تم إرسال نتائج الفحص إلى جنوب إفريقيا للتأكد من النتائج. وأوضحت الحكومة: "شخصان كانا يعملان على متن سفن سياحية وآخر قادم من المملكة المتحدة".
كورونا

أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك وروسيا

سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة" وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.
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فيروس-كورونا (3)

كورونا: تعطيل الدراسة بروسيا وارتفاع البطالة بأمريكا

قال وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من يوم 23 مارس الجاري وحتى يوم 12 أبريل المقبل، مع توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب، فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا).
دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما كبيرا في مواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام، لافتا إلى أنه تم توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا. وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.
فيروس- كورونا (18)

كورونا: وفاة 3070 شخصا في الصين وإغلاق «فيسبوك لندن»

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم السبت، اعتزامها إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الإثنين المقبل، وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" إن القرار جاء بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وأوضحت الشركة في بيان: "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020"، مضيفة: "سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الإثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
فيروس- كورونا (19)

كورونا: أول إصابة في كوستاريكا.. وحالتا وفاة بأمريكا

سجلت كوستاريكا، مساء أمس الجمعة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائحة أمريكية كانت وصلت في الأول من مارس إلى البلد الواقعة في أمريكا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة. وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي، إن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وُضِعت في عزلة مشددة داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من (كوفيد-19)، موضحا أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن.
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