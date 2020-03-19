كورونا:لندن تغلق 40 محطة مترو وأمريكا تعلق التأشيرات

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات البريطانية تقليص حركة المواصلات في العاصمة لندن كإجراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا. وقالت إدارة المواصلات في لندن، أمس الأربعاء، إنها قررت إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بلندن حتى إشعار آخر، وتعليق عمل عدد من الحافلات العامة، وأوضحت أن هذا القرار هو إجراء احترازي للتصدي لانتشار كورونا، وكذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد مستخدمي وسائل النقل العامة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين الماضي، إلى العمل من المنازل، وتجنب التنقل والامتناع عن حضور المناسبات وزيارة المطاعم والنوادي.

وأيضا، أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، منعا غير مسبوق لغير المقيمين من دخول البلاد، في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة، لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "سيفرض حظر سفر على غير المقيمين، والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا