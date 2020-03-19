إيران: «كورونا» يقتل شخصا كل 10 دقائق

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة. وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر": "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، مضيفا: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17 ألفا و361 حالة.وذكر علي رضا رئيسي نائب وزير الصحة للتلفزيون: "للأسف رصدنا 1192 حالة إصابة خلال الساعات الـ24