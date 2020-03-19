الصين تنتصر: لأول مرة لم نسجل إصابات محلية بكورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل زيادة صفرية محلية في انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ‏وتلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير عن تسجيل 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في البر الرئيسي الصيني، أمس الأربعاء، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج، في حين أن 819 مريضا بكورونا تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات، أمس. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

من ناحية أخرى، أوقفت سلطنة عمان، اليوم، إصدار التأشيرات بكافة أنواعها، في خطوة إضافية للإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وقالت الشرطة العمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع، بأنه تم إيقاف إصدار التأشيرات بكافة