سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصين تنتصر: لأول مرة لم نسجل إصابات محلية بكورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل زيادة صفرية محلية في انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ‏وتلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير عن تسجيل 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في البر الرئيسي الصيني، أمس الأربعاء، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج، في حين أن 819 مريضا بكورونا تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات، أمس. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
من ناحية أخرى، أوقفت سلطنة عمان، اليوم، إصدار التأشيرات بكافة أنواعها، في خطوة إضافية للإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وقالت الشرطة العمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع، بأنه تم إيقاف إصدار التأشيرات بكافة
اقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: لا تستخدموا أيبوبروفين لعلاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الخميس، للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير، أنها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أي اليبوبروفين لعلاج الحمى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما إذا كان اليبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الشخاص، مؤكدة أنها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الأمر، كما أنها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود أية آثار سلبية للأيبوبروفين تتجاوز الآثار الجانبية المعروفة المعتادة التي تحد من استخدامه لدى البعض.
فيروس- كورونا (2)

ألمانيا تسجل 2801 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد. وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10 آلاف و999 حالة، حالة بينما توفي 20 شخصا.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت موريشيوس، اليوم الخميس، تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت حكومة موريشيوس، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن المصابين هم 3 مواطنين، 21 عاما، و25 عاما و59 عاما، عادوا مؤخرا للجزيرة، وقد ثبت إصابة الثلاثة بالفيروس، على الرغم من أنه تم إرسال نتائج الفحص إلى جنوب إفريقيا للتأكد من النتائج. وأوضحت الحكومة: "شخصان كانا يعملان على متن سفن سياحية وآخر قادم من المملكة المتحدة".
كورونا

أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك وروسيا

سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة" وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس-كورونا (3)

إيران: «كورونا» يقتل شخصا كل 10 دقائق

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة. وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر": "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، مضيفا: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
كورونا

ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
فيروس- كورونا (19)

شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب «كورونا»

أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، اليوم الخميس، بعدما كبدها فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة جديدة. وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "إنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، مشيرة إلى دخولها مرحلة الإفلاس وأنها باتت تحت الوصاية، وأنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة. وتعتبر الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.
فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]