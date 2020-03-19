وزير المالية: صرف أجور العاملين بالدولة 24 مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الخميس، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الجاري للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارا من يوم 24 مارس.

وأضاف معيط، أنه تم التنبيه على مديري الحسابات بالجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكتروني في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس، بتاريخ استحقاق يوم 24 مارس. وأهاب بالعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي،