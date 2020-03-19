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وزير المالية: صرف أجور العاملين بالدولة 24 مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الخميس، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الجاري للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارا من يوم 24 مارس.
وأضاف معيط، أنه تم التنبيه على مديري الحسابات بالجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكتروني في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس، بتاريخ استحقاق يوم 24 مارس. وأهاب بالعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي،
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اقتصاد-فلسطين

كيف سيؤثر كورونا على الدول الأفقر في العالم؟.. «جي بي مورجان» يجيب

حذر بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان يوم الخميس من أن التأثير الاقتصادي المعرقل لفيروس كورونا سيدفع الدول الأفقر في العالم باستثناء الصين إلى ركود بحلول منتصف العام. وقال البنك ”نتوقع الآن ركودا في النصف الأول من 2020 في الأسواق الناشئة باستثناء الصين مع تعزيز الاحتواء وانكماش الأسواق المتقدمة“. ومن المتوقع أن يسجل التأثير على أمريكا اللاتينية (-12 بالمئة) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (-13 بالمئة) أكبر تراجع في فصل واحد في هذه المناطق منذ 2008-2009 خلال الشهور المقبلة.
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المحفزات الحكومية تمنح البورصة قبلة إنعاش وترتفع 5%

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 504.743 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين. تاتي تلك المكاسب بدعم من قرار الرقابة المالية بشأن السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10?) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.
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شركات المحمول تمنح العملاء 30 ضعف الرصيد مجانا بقرار حكومي

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بعائد 15%.. البنوك الحكومية تطرح شهادات ادخار جديدة

أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، أن بنكي الأهلي ومصر سيطرحان شهادة ادخار جديدة، بفائدة 15%، مدتها عام واحد، ويصرف العائد شهريا، وستكون هذه الشهادة الجديدة ذات أعلى عائد في السوق، ويبدأ طرح الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3%، يوم الإثنين الماضي، ضمن حزمة قرارات تستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
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وزارة-المالية

معيط: زيادة الأجور والعلاوات للموظفين أول يوليو 2020

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، بما يسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى. وأضاف معيط أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
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وزير المالية: نجحنا في تحقيق 38 مليار جنيه فائض أولي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأحد، في مقر الوزارة، إن الثمانية أشهر الماضية من العام المالي الجاري شهدت أداء ماليا جيدا، حيث نجحت الوزارة في تحقيق فائض أولي 38 مليار جنيه، وعجز كلي 4.9%، مشيرا إلى أن قيام الوزراة بالتزاماتها في مواعيد مبكرة عرقل تحقيق معدل أكبر خلال الفترة المنتهية، مؤكدا أن الوزارة حققت نتائج أفضل من العام الماضي. وأضاف معيط أن الوزارة تحرص على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي بدعم الطبقة المتوسطة، ووضع ملف الصحة والتعليم على رأس الأولويات في الموازنة الجديدة.
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معيط: صرف 187 مليون جنيه بشكل عاجل لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للتعامل مع الأثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية. وأوضح معيط، أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية.
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5.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، تم تحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 13 ألفًا و193 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و302 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو 938 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
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