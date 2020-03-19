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التموين: مد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ ص
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمداد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع، وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وكافة السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ التوزيع وفروع الشركات التابعة، كما يوجد مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أولا بأول لإنتاج الخبز للمواطنين، موضحة أن الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة التقارير الواردة من مديرى المديريات بشأن انتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز والمطاحن والصوامع.
ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة، مشددا على أهمية التحرك الفوري اعتبارا من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين، خاصة السلع المتعلقة
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