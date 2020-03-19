التعليم تعتمد جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعي – زراعي – تجارى – فندقي"، بنظام الثلاث والخمس سنوات، للعام الجاري 2019 - 2020.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت 16 مايو المقبل، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق يوم السبت 9 مايو، وتستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.