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التعليم تعتمد جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعي – زراعي – تجارى – فندقي"، بنظام الثلاث والخمس سنوات، للعام الجاري 2019 - 2020.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت 16 مايو المقبل، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق يوم السبت 9 مايو، وتستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.
السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
مجلس-النواب (3)

القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

خوفا من كورونا.. وزير التعليم يوجه بتعقيم وتطهير المدارس

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، هيئة الأبنية التعليمية ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، بإصلاح التلفيات التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، مطالبًا بإعداد تقرير بالتلفيات والعمل على علاجها وإصلاحها بشكل عاجل، خلال فترة تعليق الدراسة، موجهًا ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة، خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: إجراء الامتحانات في موعدها المخصص وفق الخريطة الزمنية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، حرصًا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب في استمرار تعلمهم، إذ جاء في الخطاب أن يقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.
طارق-شوقى

التعليم: الدراسة مستمرة في 166 دولة.. وظروفنا تختلف

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، في اجتماع عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن طريق تقنيات الاتصالات، بحضور حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم. وقال شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن 15 دولة فقط أوقفت الدراسة، و14 أخرى أوقفتها جزئيا، بينما تسير الدراسة بشكل طبيعي في 166 دولة، مضيفا: "تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

13 يومًا.. «التعليم» تكشف أسباب إخلاء المدارس 7 مارس المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب إخلاء المدارس خلال الفترة من 7 وحتى 19 من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة السنوية لتدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث. وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الإخلاء لا يعنى منح الطلاب إجازة، متابعة أن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا.
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