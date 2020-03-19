مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 9 أبريل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 أبريل المقبل.

ويأتي هذا في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأصدرت مصلحة الضرائب، بيانا، أمس الأربعاء، بإلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين