سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 9 أبريل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 أبريل المقبل.
ويأتي هذا في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأصدرت مصلحة الضرائب، بيانا، أمس الأربعاء، بإلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين
اقرأ المزيد
اقتصاد-فلسطين

كيف سيؤثر كورونا على الدول الأفقر في العالم؟.. «جي بي مورجان» يجيب

حذر بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان يوم الخميس من أن التأثير الاقتصادي المعرقل لفيروس كورونا سيدفع الدول الأفقر في العالم باستثناء الصين إلى ركود بحلول منتصف العام. وقال البنك ”نتوقع الآن ركودا في النصف الأول من 2020 في الأسواق الناشئة باستثناء الصين مع تعزيز الاحتواء وانكماش الأسواق المتقدمة“. ومن المتوقع أن يسجل التأثير على أمريكا اللاتينية (-12 بالمئة) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (-13 بالمئة) أكبر تراجع في فصل واحد في هذه المناطق منذ 2008-2009 خلال الشهور المقبلة.
البورصة

المحفزات الحكومية تمنح البورصة قبلة إنعاش وترتفع 5%

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 504.743 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين. تاتي تلك المكاسب بدعم من قرار الرقابة المالية بشأن السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10?) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.
شركات-الموبايلات

شركات المحمول تمنح العملاء 30 ضعف الرصيد مجانا بقرار حكومي

تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعا لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة؛ قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيا) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.
البنك-المركزى-المصرى

بعائد 15%.. البنوك الحكومية تطرح شهادات ادخار جديدة

أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، أن بنكي الأهلي ومصر سيطرحان شهادة ادخار جديدة، بفائدة 15%، مدتها عام واحد، ويصرف العائد شهريا، وستكون هذه الشهادة الجديدة ذات أعلى عائد في السوق، ويبدأ طرح الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3%، يوم الإثنين الماضي، ضمن حزمة قرارات تستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
اقرأ المزيد من الأخبار

الضرائب: إلغاء رسوم الإقرارات الإلكترونية للأفراد

قالت مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وافق على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط، هذا العام، تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام. وأضافت المصلحة، أن هذا القرار يأتي في ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وزير-الماليه

معيط: صرف 187 مليون جنيه بشكل عاجل لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للتعامل مع الأثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية. وأوضح معيط، أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية.
وزارة-المالية

تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا. وأوضح عبد القادر في بيان له اليوم، الأربعاء، أنه يتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون، وذلك وفقاً لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020. وأشار إلى أن هذا يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يصل لدرجة وباء متفشي عالميًا

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الإثنين، إن فيروس "كورونا المستجد" لم يصل إلى درجة "وباء متفشي عالميًا"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى احتمالية وصوله إلى هذه الدرجة وضرروة الاستعداد لذلك. وأوضح أدهانوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قرار استخدام تعبير وباء متفشي يعتمد على التقديرات المستمرة للانتشار الجغرافي للمرض وحدته وتأثيره على المجتمع، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتبين انتشار للمرض لبشكل لا يتم احتوائه على مستوى العالم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]