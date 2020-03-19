إجراء جديد من محافظ الإسماعيلية بشأن كورونا

تحرير:محمد مصباح ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف بشارة - صورة أرشيفية

وجه محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف بشارة، باستقبال مستشفيات جامعة قناة السويس جميع حالات الطوارئ على مدار أيام الأسبوع كاملا وعلى مدار 24 ساعة بدلا مما كان متبع باستقبالها الطوارىء خلال أيام محددة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي لتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الإصابة بالفيروس ومواجهة انتشاره وتطبيقا للوائح الصحية الدولية، ما يستدعى تشغيل جميع المنشأت الصحية بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة، وبناءً على التنسيقيات فيما بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الإسماعيلية،

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الإصابة بالفيروس ومواجهة انتشاره وتطبيقا للوائح الصحية الدولية، ما يستدعى تشغيل جميع المنشأت الصحية بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة، وبناءً على التنسيقيات فيما بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الإسماعيلية، واالدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس.



