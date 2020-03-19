سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم بالبورصة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية
أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.
ويقضي التعديل بالسماح لصندوق حماية المستثمر، وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق، أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية
اقرأ المزيد
اقتصاد-فلسطين

كيف سيؤثر كورونا على الدول الأفقر في العالم؟.. «جي بي مورجان» يجيب

حذر بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان يوم الخميس من أن التأثير الاقتصادي المعرقل لفيروس كورونا سيدفع الدول الأفقر في العالم باستثناء الصين إلى ركود بحلول منتصف العام. وقال البنك ”نتوقع الآن ركودا في النصف الأول من 2020 في الأسواق الناشئة باستثناء الصين مع تعزيز الاحتواء وانكماش الأسواق المتقدمة“. ومن المتوقع أن يسجل التأثير على أمريكا اللاتينية (-12 بالمئة) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (-13 بالمئة) أكبر تراجع في فصل واحد في هذه المناطق منذ 2008-2009 خلال الشهور المقبلة.
البورصة

المحفزات الحكومية تمنح البورصة قبلة إنعاش وترتفع 5%

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 504.743 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين. تاتي تلك المكاسب بدعم من قرار الرقابة المالية بشأن السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10?) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.
شركات-الموبايلات

شركات المحمول تمنح العملاء 30 ضعف الرصيد مجانا بقرار حكومي

تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعا لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة؛ قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيا) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.
البنك-المركزى-المصرى

بعائد 15%.. البنوك الحكومية تطرح شهادات ادخار جديدة

أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، أن بنكي الأهلي ومصر سيطرحان شهادة ادخار جديدة، بفائدة 15%، مدتها عام واحد، ويصرف العائد شهريا، وستكون هذه الشهادة الجديدة ذات أعلى عائد في السوق، ويبدأ طرح الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3%، يوم الإثنين الماضي، ضمن حزمة قرارات تستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
اقرأ المزيد من الأخبار

الرقابة المالية تسمح بتلقي أوامر البورصة بالبريد الإلكتروني

صدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون منصوصا على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كل الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
بورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 598 مليار جنيه، في مقابل نحو 594 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1548 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل مستوى 1087 نقطة وصعد مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
وزيرة التخطيط هالة السعيد

السعيد تطلق جرس تداول المساواة بين الجنسين بالبورصة

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بافتتاح جلسة تداول اليوم بالبورصة المصرية، حيث إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي بمقر البورصة بوسط البلد بالقاهرة. وأكدت السعيد خلال كلمتها أهمية الاستفادة بما ننعم به من قدرة السيدات العظيمات في المجالات المختلفة، موضحة أنه كلما زاد تمكين المرأة اقتصاديًا كلما زاد النفع للاقتصاد القومي وزاد إجمالي الناتج القومي. ولفتت السعيد إلى مقولة كريستين لا جارد التي قالت إنه كلما عملت المرأة بشكل جيد كلما عمل الاقتصاد بشكل أفضل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]