البورصة تواصل التراجع.. وتخسر 10 مليارات جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 483.2 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.76% ليصل إلى مستوى 8252 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.74% ليصل مستوى 803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.37% ليصل إلى مستوى 887 نقطة.