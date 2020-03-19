أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك وروسيا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة" وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.

بينما أكدت السلطات المكسيكية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حصد أول ضحية له في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المكسيكيةـ مساء أمس الأربعاء أن أول شخص توفي جراء إصابته بالفيروس الجديد في البلاد هو مواطن يبلغ من العمر 41 عاما، وكان يعاني من السكري، وظهرت عليه أعراض الإصابة الأسبوع الماضي. وارتفعت أمس