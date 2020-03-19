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موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت موريشيوس، اليوم الخميس، تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت حكومة موريشيوس، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن المصابين هم 3 مواطنين، 21 عاما، و25 عاما و59 عاما، عادوا مؤخرا للجزيرة، وقد ثبت إصابة الثلاثة بالفيروس، على الرغم من أنه تم إرسال نتائج الفحص إلى جنوب إفريقيا للتأكد من النتائج. وأوضحت الحكومة: "شخصان كانا يعملان على متن سفن سياحية وآخر قادم من المملكة المتحدة".
وأعلن رئيس الوزراء برافيند جوجناوث أنه سوف يتم منع دخول القادمين عبر مطار الجزيرة لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم، كما سوف يتم منع رسو السفن السياحية بجانب إغلاق المدارس. وقد طبقت الكثير من الدول الإفريقية قيودا مماثلة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، من بينها دول لم تسجل حالات إصابة بعد مثل أوغندا وليسوتو. ويشار
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: لا تستخدموا أيبوبروفين لعلاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الخميس، للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير، أنها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أي اليبوبروفين لعلاج الحمى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما إذا كان اليبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الشخاص، مؤكدة أنها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الأمر، كما أنها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود أية آثار سلبية للأيبوبروفين تتجاوز الآثار الجانبية المعروفة المعتادة التي تحد من استخدامه لدى البعض.
فيروس- كورونا (2)

ألمانيا تسجل 2801 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد. وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10 آلاف و999 حالة، حالة بينما توفي 20 شخصا.
كورونا

أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك وروسيا

سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة" وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.
كورونا 5

الصين تنتصر: لأول مرة لم نسجل إصابات محلية بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل زيادة صفرية محلية في انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ‏وتلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير عن تسجيل 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في البر الرئيسي الصيني، أمس الأربعاء، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج، في حين أن 819 مريضا بكورونا تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات، أمس. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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الكشف- على- مرضى- كرونا (4)

كندا تدعو رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار كورونا

دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار فيروس كورونا المستجد. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة عدد البلدان المصابة، فرضت دول في جميع أنحاء العالم قيودا صارمة على السفر في محاولة لاحتواء انتشاره.
كورونا

فيتنام تتخلص نهائيا من فيروس كورونا

أعلنت السلطات في فيتنام تعافي آخر مريض بين 16 مصابا بفيروس كورونا داخل أراضيها. وقال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فو ديغ دام، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للمريض الأخير، جاءت سلبية مع تعافيه تماما من المرض. وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت أول حالة لمريض بفيروس كورونا في فيتنام قد تم تسجيلها في يوم 23 يناير الماضي.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
كورونا

الخرطوم تعلن الاشتباه بـ8 حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن رصد 8 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في العاصمة السودانية، جميعهم أجانب قدموا من الصين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أرسلت فريقا طبيا إلى أحد فنادق الخرطوم، للتقصي عن وجود 8 أجانب، قادمين من الصين، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أية حالات "مؤكدة" للإصابة بالمرض.
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