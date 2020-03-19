موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت موريشيوس، اليوم الخميس، تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت حكومة موريشيوس، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن المصابين هم 3 مواطنين، 21 عاما، و25 عاما و59 عاما، عادوا مؤخرا للجزيرة، وقد ثبت إصابة الثلاثة بالفيروس، على الرغم من أنه تم إرسال نتائج الفحص إلى جنوب إفريقيا للتأكد من النتائج. وأوضحت الحكومة: "شخصان كانا يعملان على متن سفن سياحية وآخر قادم من المملكة المتحدة".

وأعلن رئيس الوزراء برافيند جوجناوث أنه سوف يتم منع دخول القادمين عبر مطار الجزيرة لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم، كما سوف يتم منع رسو السفن السياحية بجانب إغلاق المدارس. وقد طبقت الكثير من الدول الإفريقية قيودا مماثلة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، من بينها دول لم تسجل حالات إصابة بعد مثل أوغندا وليسوتو. ويشار