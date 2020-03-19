مدبولي يشكر أجهزة الدولة: مررنا بأصعب أسبوع

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

عقدت الحكومة اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في مستهل الاجتماع أن الأسبوع المنقضي، كان أصعب الأسابيع التي واجهتها الحكومة الحالية بكل المقاييس، وربما أصعب الأيام التي واجهتها الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التحديات بدأت بموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، ثم مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوجه مدبولي بالشكر إلى أعضاء الحكومة جميعا، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية كانت على قدر جدية الحدث، والتنسيق كان على أعلى مستوى، وساهمت الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها، والاستعداد المسبق، والتعاون بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، في التخفيف من وطأة الآثار السلبية لأزمة الطقس السيئ، مشيرا إلى أننا