200 مليون جنيه للإمدادات الطبية لمواجهة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجاري 2019 - 2020، كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري وللمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليا، مؤكدة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن.

وأكدت "السعيد" أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية لدى الدولة المصرية لارتباطها بصحة المواطن المصري وتأثيرها على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان وهو ما يمثل أولوية لدي الدولة المصرية، مشيرة إلى أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020 - 2021 من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة