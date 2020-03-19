غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 10

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، غدا الجمعة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة. أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود رياح نشطة، أما عن شمال الصعيد، فيسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا، والرياح