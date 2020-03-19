غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 10
١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، غدا الجمعة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.
أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود رياح نشطة، أما عن شمال الصعيد، فيسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا، والرياح
وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود رياح نشطة، أما عن شمال الصعيد، فيسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وحالة البحر المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16
طنطا 10 17
دمنهور 11 16
الإسكندرية 12 16
بلطيم 12 16
مطروح 11 16
السلوم 10 16
سيوة 08 19
بورسعيد 12 17
دمياط 12 16
الزقازيق 11 17
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 09 16
رفح 09 15
رأس سدر 12 18
نخل 08 15
نويبع 14 22
طابا 12 16
كاترين 04 10
الطور 13 22
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 14 23
مرسى علم 15 24
الفيوم 09 19
بني سويف 09 20
المنيا 08 21
أسيوط 08 22
سوهاج 10 23
قنا 11 25
الأقصر 11 26
أسوان 13 27
أبو سمبل 14 27
الوادي الجديد 10 27
شلاتين 17 25
أبو رماد 18 24
حلايب 18 23
رأس حدربة 18 22