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غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والصغرى بالقاهرة 10

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، غدا الجمعة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة. أما عن السواحل الشمالية الغربية فيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود رياح نشطة، أما عن شمال الصعيد، فيسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا، والرياح
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
مجلس-النواب (3)

القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

غدا.. انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، في القاهرة الكبرى طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وانخفاض الحرارة 5 درجات، كما يشهد الوجه البحري طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن يكون الطقس في السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
امطار- غزيرة- في -مدينة- نصر (6)

غدا أمطار بكافة الأنحاء.. ورعدية على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، إذ تشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية طقس دافئ نهارا شديد البرودة لي? وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة لي? وأمطار عزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر المتوسط، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة أحيانا قد تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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