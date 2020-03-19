ألمانيا تسجل 2801 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

كورونا - صورة أرشيفية

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد. وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10 آلاف و999 حالة، حالة بينما توفي 20 شخصا.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مكافحة الفيروس، تتطلب التضامن مثل أوقات الحرب، مناشدة جميع المواطنين المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية