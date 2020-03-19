طلب إحاطة بسبب اختفاء الكحول من الأسواق

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

النائب محمد فؤاد - صورة أرشيفية

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتجارة، بشأن عدم وجود منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات في السوق المصري في ظل وجود أزمة فيروس كورونا COVID -1، موضحا أنه يتقدم بطلبه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين، وهو فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس وانتشاره داخل الدولة، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.

وأضاف فؤاد، اليوم الخميس، أن كل محلات بيع المستلزمات الطبية والصيدليات علقت لافتة مكتوبا عليها "لا يوجد كحول ومطهرات ومعقمات وكمامات"، الأمر الذي أصاب الجميع بالفزع نتيجة اختفاء هذه المنتجات من السوق، خاصة بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع تصدير الكحول بكل أنواعه، خاصة المستخدم في صناعة المطهرات