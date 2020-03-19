نائب يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

تحرير:أحمد جاد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

طلاب - صورة أرشيفية

تقدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات، مشيرا إلى أنه منذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة العمل خلال الفترة المقبلة أو في أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في حالة قلق بين الطلبة وأولياء الأمور.

وأكد طلعت، في بيان له، اليوم الخميس، أنه مع قرب انتهاء المدة المحددة لتعطيل الدراسة لا بد وأن يتم الإعلان عن المناهج التعليمية وكذلك مواعيد الامتحانات، ليتمكن الطلاب من استغلال فترة التعطيل للمذاكرة والاستعداد للامتحانات. وطالب وزارة التربية والتعليم، بسرعة الإعلان عن المناهج لجميع المراحل التعليمية،