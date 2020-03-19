خطاب بشأن إنشاء شركات استثمارية للمصريين في الخارج

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

خاطبت غادة عجمي عضوة مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، رئيس الوزراء بضرورة إنشاء شركات استثمارية مساهمة بين المصريين في الخارج والحكومة في مجالات التنمية، موضحة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شكلت مصدرا رئيسيا لدعم الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية خلال العشر سنوات الماضية، وشهدت هذه السنوات العشر الأخيرة تصاعدا ملحوظا في أرقام تحويلات المصريين.

وطالبت "عجمي" في بيان لها، اليوم الخميس، بإنشاء شركات مساهمة بين المصريين في الخارج والحكومة، ويتم عقد بروتوكولات تعاون مشتركة تكون تحت رعاية ورقابة وإشراف وزيرة الهجرة، وتكون هذه الشراكة بنظام الأسهم، بحيث يكون للمصريين في الخارج نسبة مقابل التمويل. وأكدت أن هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من جهود المصريين