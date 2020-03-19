طلب إحاطة بشأن حوافز تشجع المواطنين على طلب الفاتورة
تحرير:أحمد جاد
١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم النائب عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ضرورة التوسع فى وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عددا من المزايا الاستثمارية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء بما يسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة.
وأكد غلاب أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعى بشكل فعال نحو زيادة مواردها، والتغلب على كل إشكاليات العجز بالموازنة، مع جهود إيجابية نحو إصلاح سلبيات الملف الضريبي في مصر، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة به، مع مساعي ضم الاقتصاد غير الرسمي بكل سبله لتكون موارد الدولة
وأكد غلاب أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعى بشكل فعال نحو زيادة مواردها، والتغلب على كل إشكاليات العجز بالموازنة، مع جهود إيجابية نحو إصلاح سلبيات الملف الضريبي في مصر، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة به، مع مساعي ضم الاقتصاد غير الرسمي بكل سبله لتكون موارد الدولة المصرية هي المستفيدة من هذه الجهود.
وأضاف أنه لا خلاف على أن الحوافز التى تعمل على توفيرها الدولة المصرية لدعم البيئة الاستثمارية بكل المجالات ضرورة مهمة، ومن ثم وجودها بصورة ذات فعالية وأكثر انتشارا على مستوى الملف الضريبي ضرورة لا تقل أهميتها عن البيئة الاستثمارية، حيث من شأنها تحفيز البائع والمشتري على التعامل بفاتورة تساعد الإدارة الضريبية على حصر دقيق للاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي يسدد كل مواطن ضرائبه العادلة، على أن تكون فى ضوء تجارب عدد من الدول الأخرى والتي تتضمن الفواتير الشرائية للمواطنين لنقاط تستبدل بسلع تموينية أو لترات بنزين وتدخل سحبا على سيارة أو أجهزة، وغيرها من الحوافز المتعددة من إعطاء خصم ضريبي أو رد جزء من الضريبة المسددة للشركات المصدرة لعملية الفواتير الضريبية.