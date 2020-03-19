طلب إحاطة بشأن حوافز تشجع المواطنين على طلب الفاتورة

تحرير:أحمد جاد ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم النائب عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ضرورة التوسع فى وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عددا من المزايا الاستثمارية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء بما يسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة.

وأكد غلاب أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعى بشكل فعال نحو زيادة مواردها، والتغلب على كل إشكاليات العجز بالموازنة، مع جهود إيجابية نحو إصلاح سلبيات الملف الضريبي في مصر، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة به، مع مساعي ضم الاقتصاد غير الرسمي بكل سبله لتكون موارد الدولة