مدبولي: فريق عمل بكل الجهات للتأكد من أعمال التطهير

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد – 19" في مصر، حتى أمس، الأربعاء الموافق 18 مارس 2020. وخلال الاجتماع قرر رئيس الوزراء أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.

من جانبها، أوضحت "زايد" أن تصنيف الحالات الإيجابية بفيروس "كورونا" المستجد داخل جمهورية مصر العربية، حتى مساء أمس الأربعاء، وصلت إلى 157 حالة لمصريين، و53 حالة لأجانب. واستعرضت الوزيرة الحالات المصابة، التي تم اكتشافها وظهرت على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، ففي الأسبوع الأول من شهر فبراير كان هناك حالة