26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م

تحويلات المصريين

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018. وأرجع البنك المركزي ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى الزيادة في التحويلات خلال النصف الثاني من العام (الفترة يوليو - ديسمبر 2019) بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار، مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018. وتوقع البنك الدولي أن يصل إجمالي تحويلات المصريين في الخارج لوطنهم إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام 2019، إلا أن التحويلات جاءت مرتفعة عن توقعات