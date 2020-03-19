26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019
تحرير:أحمد البرماوي
١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م
تحويلات المصريين
أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى الزيادة في التحويلات خلال النصف الثاني من العام (الفترة يوليو - ديسمبر 2019) بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار، مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018.
وتوقع البنك الدولي أن يصل إجمالي تحويلات المصريين في الخارج لوطنهم إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام 2019، إلا أن التحويلات جاءت مرتفعة عن توقعات
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018.
وتوقع البنك الدولي أن يصل إجمالي تحويلات المصريين في الخارج لوطنهم إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام 2019، إلا أن التحويلات جاءت مرتفعة عن توقعات البنك الدولي.
وعالميا يتوقع البنك الدولي أن ترتفع التحويلات المالية إلى البلدان المتوسطة والأقل دخلاً إلى 551 مليار دولار بنهاية 2019، بزيادة سنوية 4.7% عن العام الماضي، الذي شهد تحويلات بقيمة 529 مليار دولار.
ويرجح البنك الدولي أن تستمر التدفقات من تحويلات العاملين بالخارج إلى أوطانهم في الارتفاع في 2021 لتصل إلى 597 مليار دولار، إلا أن تلك التوقعات جاءت قبل انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم.