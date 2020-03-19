الصحة العالمية: لا تستخدموا أيبوبروفين لعلاج كورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الخميس، للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير، أنها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أي اليبوبروفين لعلاج الحمى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما إذا كان اليبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الشخاص، مؤكدة أنها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الأمر، كما أنها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود أية آثار سلبية للأيبوبروفين تتجاوز الآثار الجانبية المعروفة المعتادة التي تحد من استخدامه لدى البعض.

وأكدت المنظمة أنها في الوقت الحاضر وبناءً على المعلومات المتاحة حاليا لا توصى بعدم استخدام الأيبوبروفين، وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تجربتها الجديدة سولديرتي "SOLIDARITY" لمقارنة آثار الأدوية المختلفة، والتي تشمل أدوية "الإيبولا والملاريا" على فيروس كورونا. وأوضحت