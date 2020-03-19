قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة مع منظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26 سبتمبر 2018 و 30 مايو 2019.