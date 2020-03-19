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شكري في تنزانيا لتسليم رسالة من السيسي حول سد النهضة

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م
وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية
وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية
استقبل وزير الخارجية التنزاني بالأماجامبا كابودي، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس جون ماغافولي، وتسلم رسالة الرئيس المتعلقة بآخر تطورات ملف سد النهضة؛ كما استعرض شكري مطولا مجمل تطورات ما تم في مسار المفاوضات، وصولا إلى ما نتج عنها مؤخرا من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.
وأفاد المتحدث الرسمي أن الوزير التنزاني، من جانبه، قدم الشكر على قدوم الوزير شكري حاملا رسالة الرئيس، مؤكدا أنه سيتم على الفور إيصال الرسالة إلى الرئيس التنزاني الذي تعذر استقباله للوزير شكري نظرا لانشغاله بتفقد المناطق المتضررة من جراء الفيضانات التي شهدتها تنزانيا مؤخرا، مضيفا أنهم يقدرون ما أبدته
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
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القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
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الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
سامح-شكري (2)

سامح شكري في جولة إفريقية بشأن سد النهضة

غادر مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، على متن طائرة خاصة فى مستهل جولة إفريقية، تشمل جنوب إفريقيا، تنزانيا، رواندا، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، النيجر. ويقوم شكرى خلال الجولة بتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قادة تلك الدول الإفريقية الشقيقة.
السيسي (1)

رسالة من السيسي إلى سلطان عمان بشأن سد النهضة

استقبل هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان، وتمنياته بالتوفيق له في تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العماني الشقيق، مؤكدا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي ورئيس مجلس نواب تشيلي يبحثان مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إيفان فلوريس رئيس مجلس النواب الشيلي، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوفد البرلماني الشيلي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، ومؤكدا الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات.
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