شكري في تنزانيا لتسليم رسالة من السيسي حول سد النهضة

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م

وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية

استقبل وزير الخارجية التنزاني بالأماجامبا كابودي، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس جون ماغافولي، وتسلم رسالة الرئيس المتعلقة بآخر تطورات ملف سد النهضة؛ كما استعرض شكري مطولا مجمل تطورات ما تم في مسار المفاوضات، وصولا إلى ما نتج عنها مؤخرا من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

وأفاد المتحدث الرسمي أن الوزير التنزاني، من جانبه، قدم الشكر على قدوم الوزير شكري حاملا رسالة الرئيس، مؤكدا أنه سيتم على الفور إيصال الرسالة إلى الرئيس التنزاني الذي تعذر استقباله للوزير شكري نظرا لانشغاله بتفقد المناطق المتضررة من جراء الفيضانات التي شهدتها تنزانيا مؤخرا، مضيفا أنهم يقدرون ما أبدته