الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن آخر رحلة أقلعت ظهر الخميس، متجهة إلى اليابان وهي تحمل رقم MS964، المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى طوكيو من طراز البوينج B777-300 ER، وعلى متنها أكثر من 200 راكب لتكون آخر رحلة سفر دولية تسيرها الشركة قبل توقف حركة الطيران، اعتبارا