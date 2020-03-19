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بعائد 15%.. البنوك الحكومية تطرح شهادات ادخار جديدة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، أن بنكي الأهلي ومصر سيطرحان شهادة ادخار جديدة، بفائدة 15%، مدتها عام واحد، ويصرف العائد شهريا، وستكون هذه الشهادة الجديدة ذات أعلى عائد في السوق، ويبدأ طرح الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3%، يوم الإثنين الماضي، ضمن حزمة قرارات تستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وتكون هذه الشهادة التي سيتم إصدارها هي الأعلى من حيث العائد على مستوى البنوك، يأتي بعدها شهادة الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي نيابة عن بنك الاستثمار القومي بعائد 13.75% سنويا. ويأتي هذا بعد إعلان البنك الأهلي وبنك مصر تثبيت العائد على شهادات الاستثمار التي يطرحونها عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر
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