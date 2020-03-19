القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.

وقدم المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة كل الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كل الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصرى وسلامة أراضيه. وأكد