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القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
وقدم المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة كل الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كل الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصرى وسلامة أراضيه. وأكد
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
سوق-السيارات (4)

محافظ القاهرة يقرر غلق سوق السيارات منعا للتجمعات

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر الجارى، حرصا على سلامة مرتاديه، خاصة أنه يضم عددا كبيرا من المواطنين من مختلف المحافظات، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع التجمعات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار.
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مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بشأن حوافز تشجع المواطنين على طلب الفاتورة

تقدم النائب عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ضرورة التوسع فى وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عددا من المزايا الاستثمارية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء بما يسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة.
طلاب -الثانوية(1)

نائب يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

تقدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات، مشيرا إلى أنه منذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة العمل خلال الفترة المقبلة أو في أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في حالة قلق بين الطلبة وأولياء الأمور.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

طلب إحاطة بسبب اختفاء الكحول من الأسواق

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتجارة، بشأن عدم وجود منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات في السوق المصري في ظل وجود أزمة فيروس كورونا COVID -1، موضحا أنه يتقدم بطلبه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين، وهو فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس وانتشاره داخل الدولة، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.
جامعة-القاهرة

القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة لمواجهة «كورونا»

وصلت القوات المسلحة مهامها في معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري. حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.
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