الأردن: أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنازل

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

كورونا - صورة أرشيفية

تقيم الأردن، صلاة وخطبة الجمعة يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال فقط، وسيقتصر حضورها على من تصح به صلاة الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبهدف حفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعة.

وأشار الخلايلة، إلى أن وزارة الأوقاف منعت الصلاة في المساجد ليس لذات المنع وإنما حفاظا على صحة المصلين وعلى صحة جميع الناس.من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية حسام الحياري، أن جميع المساجد ‏ستكتفي برفع الأذان وإضافة "صلوا في بيوتكم" بعد الأذان، وسيصلي المواطنون