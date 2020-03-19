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الأردن: أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنازل

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
تقيم الأردن، صلاة وخطبة الجمعة يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال فقط، وسيقتصر حضورها على من تصح به صلاة الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبهدف حفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعة.
وأشار الخلايلة، إلى أن وزارة الأوقاف منعت الصلاة في المساجد ليس لذات المنع وإنما حفاظا على صحة المصلين وعلى صحة جميع الناس.من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية حسام الحياري، أن جميع المساجد ‏ستكتفي برفع الأذان وإضافة "صلوا في بيوتكم" بعد الأذان، وسيصلي المواطنون
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عدنان الزرفي2

الزرفي بين رفض الحراك العراقي واعتراض تحالفات إيران

يبدو أن حال عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية لن يختلف كثيرا عن رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي الذي فشل في نيل ثقة البرلمان. تكليف الزرفي لم يمر عليه إلا ساعات قليلة، إلا أن ظروف تسميته والواقع السياسي العراقي لا يختلف كثيرا عن سابقه، فقد أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات أكتوبر، رفضها القاطع لما سمته مرشح أحزاب المحاصصة الطائفية المعروف لأهالي مدينة النجف بفساده وولائه لحزب الدعوة ومشاركته في دورتين انتخابيتين، مجددة المطالبة بحل البرلمان.
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الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
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إصابة ممرضة أردنية في مستشفى البشير بـ«كورونا»

كشف المدير العام لمستشفى البشير بالأردن الدكتور محمود زريقات، عن إصابة ممرضة في قسم «نسائية جراحة عظام سيدات» من ممرضات المستشفى، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد عودتها قبل 5 أيام من زيارة أمضتها في فلسطين، قائلا: إنه فور ظهور أعراض الإصابة عليها، تم أخذ مسحة منها جاءت إيجابية، وتم وضعها فى العزل الصحي وكذلك إغلاق قسم العظام. كما تم الحجر الصحي على جميع الموظفين والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين خالطتهم الممرضة المصابة لمدة 14 يوما.
الزرفي وصالح

الزرفي من الفرار من أبو غريب لقيادة الحكومة العراقية

بعد أكثر من شهرين على استقالة عادل عبد المهدي، تحت ضغط الشارع، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، في الوقت الذي يتمسك الحراك بمطالبه، وعلى رأسه تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جاء تكليف الزرفي بعد اجتماع عقد في قصر السلام حيث مقر إقامة الرئيس العراقي بحضور برهم صالح والمرشح عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، حيث تنتهي اليوم المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية.
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فيروس- كورونا (3)

الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
فيروس-كورونا (2)

إصابة ممرضة أردنية في مستشفى البشير بـ«كورونا»

كشف المدير العام لمستشفى البشير بالأردن الدكتور محمود زريقات، عن إصابة ممرضة في قسم «نسائية جراحة عظام سيدات» من ممرضات المستشفى، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد عودتها قبل 5 أيام من زيارة أمضتها في فلسطين، قائلا: إنه فور ظهور أعراض الإصابة عليها، تم أخذ مسحة منها جاءت إيجابية، وتم وضعها فى العزل الصحي وكذلك إغلاق قسم العظام. كما تم الحجر الصحي على جميع الموظفين والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين خالطتهم الممرضة المصابة لمدة 14 يوما.
الملتقى-الأول-لهيئة-كبار-العلماء (2)

صلوا في بيوتكم.. الأزهر يُجيز إيقاف صلوات الجماعة بالمساجد

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتوى رسمية بجواز إيقاف صلوات الجماعة، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عنها. وجاء نص الفتوي كالتالي: "في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار "فيروس كورونا- كوفيد 19" وتحوله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يعلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه".
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

بسبب كورونا.. أول قرار من أوقاف كفر الشيخ بشأن صلاة الجمعة

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن إجراءات جديدة في جميع مساجد المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ووجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة، بضرورة التأكيد على نظافة دورات المياه وأماكن الوضوء وتطهيرها بصفه مستمرة.
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