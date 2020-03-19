الطائفة الإنجيلية تعلق كافة الأنشطة لمواجهة كورونا
١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر - صورة أرشيفية
قرر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات الكنسية لجميع المذاهب الإنجيلية في مصر، اعتبارا من الخميس 19 مارس وحتى نهاية شهر مارس الجاري بجميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أن ذلك في إطار ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وحرصا على حياة جميع المواطنين، من أي مخاطر صحية قد تهدد حياتهم، وحياة عائلاتهم، وتماشيا مع القرارات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية، التزاما بمعايير الصحة والسلامة، التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية.
وأكد زكي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه فيما يختص بالعبادة يوم الأحد، يتم ذلك مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، كما يجوز لمجلس الكنيسة المحلية اتخاذ القرار بإقامة العبادة عبر البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، دون حضور الشعب، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المذاهب والكنائس
وأكد زكي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه فيما يختص بالعبادة يوم الأحد، يتم ذلك مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، كما يجوز لمجلس الكنيسة المحلية اتخاذ القرار بإقامة العبادة عبر البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، دون حضور الشعب، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المذاهب والكنائس الإنجيلية بمصر، مع اتخاذ جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم واتباع للإرشادات الصحية اللازمة.
وأعلن تخصيص يومي الجمعة 20 و27 مارس للصوم والصلاة والتضرع إلى الله ليجيز هذه الأزمة، موضحا أن العالم اليوم يمر بأزمة صحية خطيرة، تهدد صحة وحياة الآلاف من البشر، لكننا نثق في قدرة الله أنه ينجي العالم أجمع "من الوباء الخطر" (مز 91: 3)، وأن هذه الأزمة ستنتهي بالتعاون بين الجميع والتكاتف والحرص على صحة الجميع وحياتهم.