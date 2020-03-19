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السفارة المصرية تعيد المصريين العالقين في أوزبكستان

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
قامت سفارة جمهورية مصر العربية في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بالتنسيق مع السلطات الأوزبكية لإعادة عدد من المواطنين المصريين العالقين في أوزبكستان على خلفية أزمة انتشار فيروس الكورونا.
يذكر أن عدد العالقين هم 10 مواطنين تصادف تواجدهم في أوزبكستان لأسباب مختلفة خلال فترة صدور القرار بوقف رحلات الطيران، حيث تواصلت السفارة مع المصريين المتواجدين في أوزبكستان للوقوف على رغبتهم في العودة قبل وقف السفر.وكان هناك تواصلا مستمرا بين السفارة المصرية والحكومة الأوزبكية، التي تعاونت بشكل كامل
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
مجلس-النواب (3)

القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

تيسيرات للمصريين بالخارج لعودتهم قبل 19 مارس

في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة ووزارتي الهجرة والطيران المدني، تقرر منح الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر خلال تلك الأيام والذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة الماضية، لتغيير موعد العودة ليصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بدون أي رسوم إضافية، قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 مارس وحتى يوم 31 مارس الجاري، ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم، الذهاب لأقرب فرع للشركات الوطنية للطيران في مختلف الدول المتواجدين بها أو حتى في مصر، لتغيير موعد تذاكر عودتهم إلى مصر.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزارة الصحة: شفاء 26 مصابا بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماما وما زالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (19)

المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد. وكتب رئيس الوزراء، على حسابه على موقع "تويتر": "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من إيطاليا وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر". وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قرر إغلاق البلاد ومنع الدخول والخروج منها حتى الشهر القادم بعد إصابة 9 آلاف و172 شخصا بالفيروس ووفاة 463 آخرين.
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