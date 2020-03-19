السفارة المصرية تعيد المصريين العالقين في أوزبكستان

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بالتنسيق مع السلطات الأوزبكية لإعادة عدد من المواطنين المصريين العالقين في أوزبكستان على خلفية أزمة انتشار فيروس الكورونا.

يذكر أن عدد العالقين هم 10 مواطنين تصادف تواجدهم في أوزبكستان لأسباب مختلفة خلال فترة صدور القرار بوقف رحلات الطيران، حيث تواصلت السفارة مع المصريين المتواجدين في أوزبكستان للوقوف على رغبتهم في العودة قبل وقف السفر.وكان هناك تواصلا مستمرا بين السفارة المصرية والحكومة الأوزبكية، التي تعاونت بشكل كامل