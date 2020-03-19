غلق دورات المياه.. 6 تعليمات من الأوقاف بشأن المساجد

١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - صورة أرشيفية

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة 6 قرارات، في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام، وتمثلت هذه القرارات في:

1- غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد.2- غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد.3- المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.4- تكثيف النظافة والتعقيم

1- غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد.



2- غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد.



3- المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.



4- تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.



5- نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعا.



6- اعتبار أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.



