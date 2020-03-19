محافظ الإسماعيلية يمنع إقامة أي أسواق أسبوعية

تحرير:محمد مصباح ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ م

اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم الخميس، ولحين صدور إشعار آخر، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أي مخالف. ويأتى هذا حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيل للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما أصدر بشارة، القرار رقم 153 لسنة 2020 بشأن التأكيد على حظر ومن إلقاء القمامة والمخلفات أيا كان نوعها فى غير الأماكن المخصصة لها وخاصة الشوارع والميادين والطرق العامة، وعلى جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها التنسيق مع إدارة شؤن البيئة بالمحافظة والأجهزة الأمنية المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات

كما أصدر بشارة، القرار رقم 153 لسنة 2020 بشأن التأكيد على حظر ومن إلقاء القمامة والمخلفات أيا كان نوعها فى غير الأماكن المخصصة لها وخاصة الشوارع والميادين والطرق العامة، وعلى جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها التنسيق مع إدارة شؤن البيئة بالمحافظة والأجهزة الأمنية المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



