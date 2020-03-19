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محافظ الإسماعيلية يمنع إقامة أي أسواق أسبوعية

تحرير:محمد مصباح ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ م
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية
أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم الخميس، ولحين صدور إشعار آخر، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أي مخالف. ويأتى هذا حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيل للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كما أصدر بشارة، القرار رقم 153 لسنة 2020 بشأن التأكيد على حظر ومن إلقاء القمامة والمخلفات أيا كان نوعها فى غير الأماكن المخصصة لها وخاصة الشوارع والميادين والطرق العامة، وعلى جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها التنسيق مع إدارة شؤن البيئة بالمحافظة والأجهزة الأمنية المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
مجلس-النواب (3)

القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
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الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إجراء جديد من محافظ الإسماعيلية بشأن كورونا

وجه محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف بشارة، باستقبال مستشفيات جامعة قناة السويس جميع حالات الطوارئ على مدار أيام الأسبوع كاملا وعلى مدار 24 ساعة بدلا مما كان متبع باستقبالها الطوارىء خلال أيام محددة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي لتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.
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السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
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