قناة السويس: اتخاذ كافة الإجراءات لانتظام حركة الملاحة

تحرير:محمد مصباح ١٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمواصلة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وسير العمل بصورة طبيعية بكافة منشآت الهيئة مع الحفاظ على دواعي السلامة والصحة العامة وفقاً لخطة الدولة وتعليمات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا على التزام الهيئة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنح العاملين المصابين بأمراض مزمنة، والسيدات الحوامل ومن لديهن أطفال أقل من 12 عاما إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، مع تعليق كافة الفعاليات ومنع التجمعات وتقسيم قوة العمل بالتناوب بين العاملين لمنع الازدحام والتكدس.

ولفت ربيع إلى جهود تطهير وتعقيم كافة المنشآت التابعة للهيئة والمرافق التي تتولى إداراتها مثل الأنفاق والكباري العائمة ومحطات مياه الشرب، فضلا عن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة وجاهزية الأطقم الطبية وأطقم التمريض.وشدد على مواصلة الإجراءات الوقائية لضمان حماية